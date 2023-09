Rolling Stones confirmam: novo álbum a caminho

Os fãs de Mick Jagger acertaram mesmo na descodificação da falsa publicidade divulgada nas páginas de um jornal britânico: vem aí novo disco dos Rolling Stones.

Os detalhes sobre Hackney Diamonds, como se deverá chamar o novo álbum, serão conhecidos na próxima quarta-feira, em entrevista ao apresentador norte-americano Jimmy Fallon.

A conversa com Keith Richards, Ronnie Wood e Mick Jagger será transmitida em directo e está marcada para as 14h30 em Londres (mesma hora em Lisboa).

O último disco de originais da banda de rock britânica formada em 1962, A Bigger Band, foi lançado a 6 de Setembro de 2005. Coincidência ou não, exactamente 18 anos antes do dia da entrevista ao apresentador do The Tonight Show.

Hackney Diamonds será o primeiro projecto a ser lançado depois da morte do baterista, Charlie Watts, que tinha marcado presença em todos os discos da banda, tal como Mick Jagger e o guitarrista Keith Richards.