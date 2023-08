Fãs descodificam anúncio em jornal britânico: vem aí novo disco dos Rolling Stones

Os fãs de Mick Jagger e companhia acreditam que a publicidade colocada no jornal Hackney Gazette esconde o anúncio do primeiro álbum da banda desde Blue & Lonesome de 2016.

Para os mais distraídos, podia ser só um anúncio de uma empresa qualquer de reparação de vidros. Os fãs, no entanto, julgam ter percebido todas as pistas e descodificaram aquele que será o verdadeiro anúncio: vem aí um novo disco dos Rolling Stones.

“Hackney Diamonds, especialistas na reparação de vidros, abrem em Setembro de 2023. A nossa amigável equipa promete satisfação. Quando disserem “dá-me abrigo”, arranjamos as vossas janelas estilhaçadas”, lia-se na falsa publicidade inserida na página 3 do jornal britânico Hackney Gazette.

Foto Anúncio codificado colocado no jornal Hackney Gazette Reuters

Para os amantes dos Rolling Stones, como explica o The Guardian, as referências à discografia da lendária banda de rock são mais do que óbvias: “satisfação” remete para o êxito (I can’t get no) Satisfaction; “dá-me abrigo” alude a Gimme shelter, do disco Let it bleed; e a palavra “estilhaçadas” escreve-se em inglês “shattered”, título de uma canção de Some Girls.

Além da referência às canções, são notáveis os lábios e a língua exposta, característicos do logótipo da banda, a formar a bolinha do “i” em “Diamonds”. Segundo a NME, a fonte utilizada nas palavras “Hackney Diamonds” é a mesma utilizada na capa do disco Some Girls, de 1978.

Ao abrir o link disponibilizado no fundo do anúncio é possível “registar interesse”, através da submissão de um formulário por email. Nas letras pequeninas, no fundo da página, pode ler-se que todos os emails submetidos serão recebidos pela Universal Music, editora da banda.

O último álbum dos Rolling Stones, Blue & Lonesome, foi lançado em 2016 e o primeiro disco da banda a ser composto integralmente por covers. Para falar do último disco de originais é preciso recuar 18 anos, até 2005, ano em que foi lançado A Bigger Bang.

O próximo disco da banda será o primeiro a ser lançado depois da morte do baterista, Charlie Watts, que tinha marcado presença em todos os discos da banda, tal como Mick Jagger e o guitarrista Keith Richards.

Entre Junho e Agosto de 2022, a banda fez uma tour de 14 concertos chamada Sixty, de celebração dos 60 anos de banda.