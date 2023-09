Quarta na TV: Abandonados com vista para a Austrália

CINEMA

O Lobo de Wall Street

AMC, 22h12

O jovem corretor Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) encontra na bolsa de Nova Iorque o palco ideal para a sua ambição. Tendo como alvo os investidores de Wall Street, envereda por todo o tipo de esquemas, legais ou não, que lhe alimentem a sofreguidão de poder, dinheiro, droga, sexo, corrupção e excessos. Belfort é insaciável. Mas até um predador astuto pode ser apanhado.

Baseado numa história real, contada pelo próprio Belfort no livro de memórias homónimo, O Lobo de Wall Street esteve nomeado para cinco Óscares: melhor filme, actor principal (DiCaprio), actor secundário (Jonah Hill), realização (Martin Scorsese) e argumento adaptado (Terrence Winter).

Abandonados

RTP1, 22h37

Versão cinematográfica da série com o mesmo nome, Abandonados inspira-se n’O Diário do Tenente Pires, de António Monteiro Cardoso (que assina o argumento), para retratar a ocupação japonesa de Timor-Leste durante a II Guerra Mundial, com foco na aliança forjada entre portugueses, timorenses e australianos, e na coragem e no sacrifício que marcaram essa luta.

A realização é de Francisco Manso. O elenco inclui Marco Delgado, António Pedro Cerdeira, Elmano Sancho, Virgílio Castelo e Vítor Norte.

SÉRIE

Instinct

Fox Life, 22h20

O homicídio de uma mulher de negócios ligada a um projecto de prolongamento da longevidade humana. É este o caso que abre a segunda temporada de investigações da dupla formada por Dylan Reinhart (Alan Cumming), especialista em comportamento criminal e ex-agente da CIA recém-regressado à acção, e Lizzie Needham (Bojana Novakovic), detective da polícia de Nova Iorque.

Desenvolvida por Michael Rauch, a série baseia-se no romance Murder Games, de James Patterson. É exibida à quarta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Austrália Autêntica Desde o Ar

Odisseia, 22h31

Estreia. É com uma visita à Grande Barreira de Coral e outra ao mato australiano que arranca mais uma viagem perspectivada dos céus, agora com a Austrália como alvo.

Captadas em alta definição, a partir de um helicóptero ou de drones, as imagens contêm “vistas deslumbrantes e paisagens espectaculares” cruzadas com actividades humanas, “seja uma dança cerimonial indígena, turistas a nadar com baleias ou uma caravana de camelos que atravessa o deserto”, promete o canal.

Nos próximos episódios, a série documental mostra a Tasmânia (dia 13), Sydney e a costa de Nova Gales do Sul (dia 20) e a Austrália ocidental (dia 27).

Quem Escreveu a Bíblia?

RTP2, 22h55

O documentário de Nathalie Laville investiga as origens do maior best-seller de todos os tempos: a Bíblia. O “quem”, o “quando” e o “porquê” de ter sido escrita vão-se revelando em entrevistas a estudiosos das escrituras, combinadas com descobertas que vão dos Manuscritos do Mar Morto às mais recentes pesquisas arqueológicas.

Manuel de Oliveira - Entre Lugar, Making of

RTP2, 2h48

Em Novembro de 2020, o guitarrista e compositor Manuel de Oliveira lançou o álbum Entre-Lugar. Era para ser um disco integralmente gravado ao vivo. A pandemia trocou-lhe as voltas. Mas o projecto avançou, confinado ao estúdio. Nas gravações participaram João Frade (acordeão) e Sandra Martins (violoncelo), além de um lote de convidados que incluía o fadista Marco Rodrigues.

Este documentário mostra os bastidores da empreitada. Foi filmado entre Março de 2020 e Junho de 2021, altura em que o músico conseguiu finalmente apresentá-lo ao vivo, no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima.

INFANTIL

A Pequena Sereia

Disney+, streaming

Chega hoje à plataforma de streaming o remake em acção real do popular filme animado que a Disney lançou em 1989, com base no conto de Hans Christian Andersen. Rob Marshall realiza a nova versão da história, que chegou aos cinemas em Maio deste ano.

Halle Bailey ocupa o papel da jovem sereia Ariel, filha mais nova do rei Tritão (Javier Bardem), que leva ao limite a sua curiosidade sobre os humanos, numa aventura cheia de perigos mas também de magia e amor.