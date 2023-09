Sismo de magnitude 3,9 na escala de Richter registado no Algarve

O abalo foi sentido com intensidade máxima III (considerada fraca, na escala de Mercalli modificada) em Albufeira.

Um sismo com magnitude 3,9 na escala de Richter foi registado esta madrugada no Algarve, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo foi registado pelas 1h49, com um epicentro que se localizou a 98 quilómetros a sul-sudoeste de Faro, referiu o IPMA, em comunicado.

O abalo "foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Albufeira", acrescentou o instituto.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respectiva descrição".

Quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objectos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excepcionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).