G20: emissões de CO2 per capita vindas do carvão aumentaram 7% desde 2015

As emissões per capita do Grupo dos 20 países aumentaram quase 7% desde 2015, com a China e a Índia a construírem novas centrais, e a contagem de CO2 per capita da Austrália quase três vezes superior à média mundial, revela um estudo publicado esta terça-feira.

No momento em que o bloco se reúne para uma cimeira na Índia, esta semana, sete membros do G20 - China, Brasil, Índia, Japão, Coreia do Sul, África do Sul e Estados Unidos - ainda não elaboraram planos para reduzir gradualmente o uso do carvão, de acordo com o grupo ambiental Ember, que se concentra na transição global para a electricidade limpa.

Os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões mundiais do sector da energia, com o CO2 per capita proveniente da energia a carvão a atingir 1,6 toneladas no ano passado, contra 1,5 toneladas em 2015 e significativamente mais elevado do que a média global de 1,1 toneladas, segundo a Ember.

A China, o maior consumidor de carvão do mundo que representa a sua maior fonte de CO2, viu as emissões per capita atingirem 3,1 toneladas em 2022, mais 30% do que em 2015, apesar da adição de 670 gigawatts (GW) de capacidade renovável durante o mesmo período.

Pequim comprometeu-se a começar a reduzir o consumo de carvão, mas só a partir do período de planeamento de 2026-2030. A China continuou a desenvolver novas centrais eléctricas a carvão, com 243 GW de potência a carvão aprovada ou em construção, o suficiente para abastecer toda a Alemanha, de acordo com um estudo recente.

A Índia também viu as emissões per capita do seu sector do carvão aumentarem 29% durante o período, para 0,8 toneladas.

"A China e a Índia são frequentemente apontadas como os grandes poluidores mundiais de energia a carvão. Mas quando se tem em conta a população, a Coreia do Sul e a Austrália eram os piores poluidores ainda em 2022", afirma Dave Jones, um dos autores do relatório da Ember.

A Austrália reduziu as emissões per capita de carvão em mais de um quarto desde 2015, mas continua a registar mais de 4 toneladas per capita. As emissões da Coreia do Sul caíram quase 10%, para 3,3 toneladas per capita, a segunda maior do G20.

"Como economias maduras, deveriam estar a aumentar a electricidade renovável de forma ambiciosa e confiante o suficiente para permitir a eliminação progressiva do carvão até 2030."

Na última cimeira do G20, em Julho, os países não conseguiram chegar a um acordo sobre o reforço dos seus compromissos em matéria de alterações climáticas, com alguns a culparem a China por ter bloqueado o acordo.