Chuva está de volta. Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo a partir das 21h

Os três distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 21h de segunda-feira e as 6h de terça-feira. A ANEPC alerta para a possibilidade de cheias em zonas urbanas.

A semana arranca com chuva em todo o país. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), três distritos de Portugal continental vão estar esta segunda-feira sob aviso amarelo, devido à precipitação elevada, que poderá ser acompanhada ocasionalmente de trovoada.

Os distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo entre as 21h desta segunda-feira e as 6h de terça-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu um comunicado, no qual alerta para a possível ocorrência de inundações em zonas urbanas, como consequência da "acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento".

A ANEPC chamou ainda a atenção para os possíveis deslizamentos, derrocadas ou outros, "motivados pela infiltração da água, fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo". O vento forte poderá ainda provocar a queda de ramos e árvores e, por isso, é necessário "ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas urbanizadas".

No comunicado, a ANEPC apelou à população para adoptar medidas preventivas, como, por exemplo, "garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais" e "ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas".