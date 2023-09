De Aline a Wilhelmina, já sabemos os nomes das tempestades da próxima época

Portugal, Espanha, França, Bélgica e Luxemburgo já escolheram os nomes para as tempestades até Agosto de 2024. Na época passada, houve 16 tempestades nomeadas. A última foi Patrícia, no mês passado.

Os institutos meteorológicos do sudoeste europeu — a que pertence Portugal — já escolheram os nomes com que serão designadas as tempestades da próxima época 2023/2024, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). São 21: Aline, Bernard, Céline, Domingos, Elisa, Frederico, Géraldine, Hipolito, Irene, Juan, Karlotta, Louis, Monica, Nelson, Olivia, Pierrick, Renata, Sancho, Tatiana, Vasco e Wilhelmina.

O objectivo destas nomeações, recorda a entidade portuguesa de monitorização da meteorologia, é "chamar a atenção da população e dos meios de comunicação para a prevenção e a salvaguarda de vidas e bens em situação de risco", assim como "melhorar a comunicação entre os serviços de meteorologia e com a estrutura de Protecção Civil, facilitando a monitorização e estudo de depressões ao longo do seu percurso sobre a Europa".

A lista de nomes foi aprovada pelo IPMA e pelas homólogas em França (Meteo France), em Espanha (Agência Estatal de Meteorologia, AEMET), no Luxemburgo (MeteoLux) e na Bélgica (Instituto Real de Meteorologia da Bélgica, RMI). O primeiro país a emitir o aviso meteorológico referente a uma nova tempestade ou depressão deve informar os restantes países do nome colocado.

Segundo explica o instituto português, esses nomes são atribuídos "a todas as depressões extratropicais que originem um aviso de vento de nível laranja ou vermelho no sistema internacional de avisos meteorológicos" ou caso "tenham um impacto no território que mereça especial atenção de vigilância meteorológica". As depressões, recorde-se, são regiões de baixa pressão atmosférica, normalmente associadas ao tempo frio e chuvoso​.

O facto de um serviço meteorológico ter nomeado uma tempestade não significa que ela afecte Portugal — mesmo que esse serviço também pertença ao grupo sudoeste. "Uma depressão a que foi atribuído um nome por outro serviço meteorológico pode ter outros ou até nenhuns impactos sobre o nosso território", sublinhou o IPMA.

Da mesma maneira, pode haver depressões que não sejam nomeadas porque não causam ventos fortes (o critério principal para a atribuição de um nome), mas que causem ainda assim trovoada ou agitação marítima, por exemplo.

Na época 2022/2023, que terminou a 31 de Agosto, os nomes escolhidos para as tempestades foram Armand, Beatrice, Claudio, Denise, Efrain, Fien, Gerard, Hannelore, Isaack, Juliette, Kamiel, Larisa, Mathis, Noa, Oscar, Patricia, Rafael, Sarah, Tiago, Valerie, Waid. A última tempestade nomeada chama-se Patrícia e foi detectada pelos serviços meteorológicos franceses no início de Agosto.

Em Junho, a passagem da tempestade Oscar pela Madeira levou a que fosse atingido um novo extremo absoluto de precipitação em Portugal: 497,5 milímetros. O anterior recorde tinha sido registado a 8 de Abril de 2008, com os 346,8 milímetros.