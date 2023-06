Óscar vai embora e o calor está de regresso. Temperaturas podem chegar aos 35 graus

Na próxima semana, as temperaturas máximas poderão chegar aos 30 graus no Norte e Centro e aos 35 graus no Alentejo. Até terça-feira, os dias continuarão a ser marcados por alguma precipitação.

A depressão Óscar está a chegar ao fim, o que significa que o calor estará de regresso na próxima semana. A partir de quarta-feira, os termómetros poderão chegar aos 35 graus em algumas regiões, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até às 15h desta sexta-feira, 12 distritos continuavam sob aviso amarelo, mas é esperada uma melhoria do estado do tempo para os distritos do litoral ao longo da tarde. No interior, poderá ainda verificar-se alguma precipitação — pontualmente forte — acompanhada de trovoada e, por isso, “estes distritos poderão ter o aviso prolongado mais algumas horas”, afirma o meteorologista Pedro Sousa ao PÚBLICO.

Os próximos dias serão ainda marcados por alguma instabilidade com a presença de precipitação, apesar de a depressão Óscar estar a perder intensidade. No fim-de-semana, as temperaturas máximas poderão variar entre os 20 e os 25 graus no Norte e Centro do país e entre os 25 e os 30 graus na região Sul, nomeadamente no Alentejo. A trovoada poderá voltar no domingo.

A partir de 14 de Junho (quarta-feira), espera-se uma subida das temperaturas máximas, com “o desaparecimento da chuva e o regresso do sol”. As temperaturas máximas poderão variar entre os 25 e os 30 graus na maior parte do território, com excepção do litoral, onde as temperaturas tendem a ser ligeiramente mais baixas. No Alentejo, os termómetros podem ultrapassar os 30 graus.

À medida que nos aproximamos do próximo fim-de-semana, as temperaturas poderão chegar aos 35 graus no Alentejo e aos 30 graus no Norte e Centro do território. Ao longo da semana, as mínimas não vão sofrer alterações significativas e, por isso, deverão manter-se na ordem dos 15 graus, podendo atingir os 20 graus na região do Algarve.

Na Madeira, poderão verificar-se períodos de nebulosidade e precipitação fraca — ocasionalmente mais forte — nas zonas mais montanhosas, mas “nada comparável com o que se verificou há uns dias”, refere Pedro Sousa, do IPMA. Já nos Açores, o grupo oriental deverá ser o mais afectado, com risco de aguaceiros fortes ao longo da tarde desta sexta-feira, uma vez que se encontra a sul da depressão principal, à qual está associada a tempestade Óscar. A partir do fim-de-semana, será visível alguma nebulosidade e precipitação, mas a situação será mais tranquila.