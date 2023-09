Montenegro responde a Durão: “Estamos aqui para ganhar as próximas eleições”

O líder do PSD encerrou este domingo a Universidade de Verão do partido. “Formação, discussão, debate, paciência, tolerância, resistência: é isso que estamos a fazer no PSD”, disse.

No sábado, o antigo primeiro-ministro e líder do PSD, Durão Barroso, recomendou ao PSD que se focasse nas eleições europeias. Este domingo, enquanto encerrava a Universidade de Verão do PSD, Luís Montenegro, actual líder do partido, deixou claro: "Estamos aqui para ganhar as próximas eleições”. No discurso de cerca de 45 minutos houve ainda espaço para criticar o desempenho do Governo de António Costa, o pacote Mais Habitação e a resistência do PS em aceitar a proposta social-democrata de redução do IRS.