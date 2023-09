Montenegro tem a cabeça a prémio, mas pode não saber que a tem

Quando há uns tempos Luís Montenegro admitiu, numa entrevista, que podia perder “por poucochinho” as eleições europeias de 2024, muita gente no PSD assustou-se. Ao fim e ao cabo, depois de tudo o que aconteceu com o Governo, o líder do maior partido da oposição achar natural vir a perder as europeias — e provavelmente ainda conseguir manter-se no cargo — era impensável.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt