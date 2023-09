Putin recebe Erdogan para discutir acordo dos cereais do Mar Negro

Os dois líderes reúnem em Sochi na segunda-feira para tentar reavivar o mecanismo de exportação, mas as exigências que levaram à saída de Moscovo mantêm-se.

O encontro entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, desta segunda-feira em Sochi vai concentrar-se na procura de uma forma para salvar o acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro, que foi interrompido em Julho por decisão de Moscovo.

Apesar de não haver garantias de que Putin esteja inclinado a regressar à fórmula que esteve em vigor quase um ano, as expectativas do lado turco são elevadas. “Temos cautela, mas esperamos alcançar sucesso porque esta é uma situação que afecta o mundo inteiro”, afirmou o conselheiro presidencial Akif Cagatay Kilic, em entrevista ao canal A Haber, citado pela Reuters.

A Rússia abandonou o acordo, que ao longo de um ano permitiu a exportação de 33 milhões de toneladas de cereais e outros produtos pelo mar Negro, por considerar inaceitável a continuação da exclusão do seu principal banco agrícola do sistema de transacções internacionais SWIFT.

Sem poder fazer escoar os seus produtos agrícolas de forma segura, a Ucrânia tem, desde então, procurado alternativas que passam pela utilização do rio Danúbio. No entanto, ainda este domingo, Moscovo atacou com drones parte da infra-estrutura de transporte através desta rota.

O encontro desta segunda-feira acontece depois de várias reuniões entre responsáveis turcos e russos para encontrar forma de reactivar o acordo de exportação de cereais, mas não é certo que Erdogan possa cumprir as exigências feitas por Putin. Ainda assim, Kilic disse acreditar que a reunião bilateral deverá ter “um papel muito importante” neste tema.