A China actualizou o seu mapa e os vizinhos não gostaram

Índia, Filipinas, Malásia, Vietname e Taiwan rejeitam reivindicações “unilaterais” de Pequim, num mapa que inclui 90% do mar do Sul da China e terras disputadas com a Índia sob domínio chinês.

O Governo da República Popular da China foi alvo da fúria de muitos dos seus vizinhos ao longo desta semana devido à mais recente actualização do “mapa-padrão” do país. Entre protestos formais, críticas ou meras demonstrações de desprezo, representantes políticos da Índia, das Filipinas, da Malásia, do Vietname, de Taiwan e do Nepal, entre outros, deram conta de que não aceitam quaisquer reivindicações territoriais “unilaterais”, numa altura em que crescem os rumores de que Xi Jinping, Presidente chinês, não irá participar na cimeira do G20, que terá lugar no final da próxima semana em Nova Deli.