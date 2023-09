Geração imóvel

Bom dia! Bem-vindo. Hoje vamos visitar este imóvel que se encaixa no orçamento que apresentou. Aqui temos a entrada, ampla. Aqui é a sala, ali está a sua mãe, com o sorriso materno benevolente de quem acolhe sempre o seu filho, mas com o sobrolho franzido que denuncia sonhos adiados e com o olhar vago que parece perguntar: “Quando é que este me desampara a loja?”.

