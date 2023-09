Empresário egípcio Mohamed Al-Fayed morre aos 94 anos

Al-Fayed foi proprietário do Fulham Football Club. O empresário construiu um império empresarial no Médio Oriente antes de se mudar para o Reino Unido na década de 1970.

O empresário egípcio Mohamed Al-Fayed, ex-proprietário do Harrods e cujo filho Dodi morreu ao lado da princesa Diana de Gales no acidente de carro em Paris, morreu aos 94 anos, foi esta sexta-feira divulgado.

Al-Fayed foi também proprietário do Fulham Football Club, emblema londrino que divulgou a morte do empresário.

“Em nome de todos no Fulham Football Club, envio as minhas sinceras condolências à família e amigos de Mohamed Al-Fayed após a notícia do seu falecimento aos 94 anos”, destacou o seu sucessor como proprietário, Shahid Khan, num comunicado divulgado na rede social Facebook citado pela agência Associated Press (AP).

Em comunicado, a família adiantou que Mohamed Al-Fayed morreu na quarta-feira.

Depois do seu filho mais velho, Dodi, ter morrido num acidente de carro ao lado da princesa Diana, Al-Fayed passou anos a questionar as circunstâncias das suas mortes.

Diana e Dodi morreram em Paris em 1997, aos 36 anos, quando o carro em que seguiam juntamente com o motorista ter embatido num pilar de cimento do túnel por onde passava quando estava a ser perseguido por fotógrafos em carros e motas.

Um inquérito judicial britânico concluiu que o acidente foi um resultado da conduta negligente dos veículos perseguidores e da elevada taxa de alcoolemia do motorista.

Al-Fayed permaneceu praticamente fora dos holofotes públicos na última década, morando na sua mansão em Surrey, no Sudeste de Inglaterra, com a sua mulher Heini. O empresário, que nasceu no Egipto, construiu um império empresarial no Médio Oriente antes de se mudar para o Reino Unido na década de 1970.

Al-Fayed nunca realizou a sua ambição de obter um passaporte do seu país de adopção, de acordo com a estação BBC. Cinco anos mais tarde, ansioso por garantir a sua posição, especificamente entre os escalões mais elevados da sociedade britânica, comprou o icónico hotel Paris Ritz com o seu irmão Ali por 20 milhões de libras.

Os irmãos adquiriram o Harrods em 1985 por 615 milhões de libras, após uma intensa ‘guerra’ de ofertas com o grupo de mineração Lonrho. Depois, Al Fayed comprou o Fulham Football Club na década de 1990, elevando o clube londrino desde a terceira divisão até ao escalão máximo do futebol inglês, a Premier League.