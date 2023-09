A União Europeia não é uma torneira de euros

Escrevo estas linhas no SummerCEmp, a escola de verão da Representação da Comissão Europeia em Portugal, mistura única de pessoas e perfis, debates interessantes, ambiente descontraído, participação ativa das comunidades locais, com os jovens no centro de tudo. Este ano decorre em Ponte da Barca, onde, além de conversas sobre diversos temas, já tivemos uma desfolhada, iguarias várias, vindimas e mergulhos no rio. E ainda dançámos o vira.

