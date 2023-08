Cruzar a meta, cerveja gelada na mão: Beer Runners regressam a Portugal este sábado

Uma corrida ligeira e uma cerveja gelada na mão após cortar a meta. O conceito nasceu no ano de 2007 em Filadélfia, nos Estados Unidos, ganhou milhares de aficionados em Espanha e está de regresso a Portugal. Este sábado, Viana do Castelo acolhe o evento da Beer Runners, a segunda corrida em território nacional do grupo após a edição de 2019, disputada em Lisboa, com perto de mil participantes.

Há duas modalidades à escolha: a corrida de dez quilómetros ou uma caminhada de cinco. Há prémios para os três primeiros classificados da prova mais longa, mas, mais do que uma competição, o evento pretende ser visto como um momento de boa disposição e convívio. “Este ano, Viana do Castelo é a capital europeia do desporto e fazia todo o sentido ter cá esta prova”, começa por dizer Aires Rocha, membro daXLife Eventos e um dos organizadores da prova. Assim que os participantes cruzam a meta, é momento de recolherem um copo e experimentarem as marcas de cerveja no certame – com alternativas sem álcool à disposição.

“Já temos mais de 400 inscritos, estamos a pensar chegar aos 500. Hoje [quinta-feira], ao final do dia, encerramos as inscrições”, detalha Aires Rocha. Corrida e caminhada realizam-se no “coração” de Viana do Castelo, com as inscrições a oscilarem entre os cinco euros (para os dez quilómetros) e os três euros (para a caminhada). Além da cerveja no final, os participantes recebem ainda uma camisola de prova e outros brindes. “O valor acaba por ser simbólico, o kit [de participante] é bastante engraçado. Depois há ainda a cerveja e os tremoços no final”, sublinha Aires Rocha.

Os Beer Runners existem há mais de 15 anos. Na génese da criação do grupo está um antigo estudo da Universidade de Granada, em Espanha, no qual se atesta um benefício entre a prática desportiva e o consumo regrado de cerveja. Um grupo de corredores norte-americanos de Filadélfia decidiu pôr a literatura à prova, juntando-se uma vez por semana para uma corrida que acabava com a partilha de uma cerveja.

O conceito foi ganhando popularidade e alastrou-se a outros países. Em Portugal, é ainda relativamente desconhecido, mas pode ganhar seguidores com a realização das provas. “Queremos que seja uma grande festa, com muitos participantes a visitarem a nossa cidade no primeiro fim-de-semana de Setembro. Trazemos a Viana do Castelo aquilo que é já uma tendência em vários países: aliar uma actividade desportiva ao convívio e ao lazer”, reitera Ricardo Rego, vereador do Desporto da autarquia vianense, citado pelo site do município.

O tiro de partida será dado este sábado às 10h junto ao Centro Cultural de Viana do Castelo. As provas são de nível fácil e os atletas dispõem de duas horas para acabar o percurso. Seja de forma supersónica ou a passo de tartaruga, o que conta é mesmo acabar: só assim garantem o acesso às tão cobiçadas cervejas.