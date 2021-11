Há novas corridas em grupo em Lisboa e a primeira é esta quarta-feira

O primeiro treino da Adidas Runners é no Parque Eduardo VII, às 18h, e conta com a presença dos embaixadores do projecto, Maggy Santos e Francisco Rebola.

Para quem é adepto de corridas, há uma novidade em Lisboa: a Adidas Runners chegou a Portugal. Trata-se da maior comunidade global de corridas e o primeiro treino é já nesta quarta-feira, às 18h, no Parque Eduardo VII. A participação em todas as corridas semanais, para iniciantes, intermédios e avançados, é gratuita, mediante inscrição na app Adidas Running.

Depois de ter chegado a várias cidades, como Berlim, Dubai, Istambul, Londres ou Los Angeles, os treinos semanais gratuitos para corredores estreiam-se em Lisboa, para todos os níveis — quer o interessado esteja a preparar-se para uma corrida especial ou este seja o seu desporto favorito, os treinos são semanais.

Nesta quarta-feira, 24 de Novembro, o primeiro treino contará com a participação dos embaixadores do projecto em Barcelona, Madrid e Valência. Por cá, os embaixadores são a farmacêutica e criadora de conteúdos Maggy Santos, que já correu dez meias-maratonas e uma maratona; e Francisco Rebola, licenciado em Ciências do Desporto, personal trainer e, claro, corredor activo.

Foto Francisco Rebola e Maggy Santos DR

Em comunicado, a marca justifica que as corridas em grupo fazem parte dos quatro pilares que considera fundamental para o sucesso: preparação mental, nutrição, movimento e recuperação. Assim, estão disponíveis várias intensidades de treino e corridas guiadas, mas também sugestões de exercícios de força e cardio. Entre os participantes do movimento estão treinadores especializados que podem ajudar na recuperação dos corredores e na preparação mental: “Para estimular as ferramentas mais poderosas do corredor, resistência mental e autoconfiança.”

Fazer treinos em grupo pode ser uma forma de motivação extra, assim como escolher o desporto certo. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, relativos a 2019, mostram que quase dois terços dos portugueses não praticam qualquer actividade física. A nível mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, poderiam evitar-se até cinco milhões de mortes por ano apenas com um aumento do exercício físico.

A aposta da Adidas em Portugal poderá ser, além disso, uma resposta ao aumento da tendência para os treinos ao ar livre, que a pandemia veio acelerar. Em 2019, o relatório anual da Academia Americana de Medicina Desportiva apontava o treino outdoor como a 17.ª tendência para o fitness naquele ano. No relatório de 2020, o treino ao ar livre subiu para o 13.º lugar e, agora, ocupa a 4.º posição da tabela nas tendências de fitness para 2021.