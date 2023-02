Estudo aponta benefícios de cerveja sem álcool para atletas

Bebida hidrata, dá energia e ajuda no processo anti-inflamatório.

Quem frequenta provas de rua já deve ter notado a presença crescente de marcas de cerveja na lista de patrocinadores dos eventos. E cerveja combina com actividade física? Sim e não.

O "não" é fácil de explicar. O álcool tem efeito pernicioso para o atleta. Reduz os níveis de açúcar no sangue, acelera a desidratação e favorece o acúmulo de ácido lático, que leva a cãibras e perda de desempenho. Os efeitos são potencializados quando o consumo é exagerado. Em resumo: não combina.

Por outro lado, segundo pesquisa publicada em Dezembro, a cerveja sem álcool é mais saudável do que sua versão tradicional e até do que algumas bebidas isotónicas disponíveis no mercado.

Segundo Maria Portillo, investigadora do Centro de Pesquisas Biomédicas no Instituto Carlos III e da Universidade do País Basco, em Espanha, os responsáveis pelos efeitos positivos da cerveja sem álcool são os polifenóis, compostos bioactivos presentes no lúpulo — planta que é usada na fabricação da bebida e que confere amargor, aroma e sabor. Esses compostos possuem efeito anti-inflamatório, e ajudam na recuperação muscular após a actividade física. Embora também estejam presentes nas cervejas tradicionais, os efeitos positivos dos polifenóis são parcialmente neutralizados pela presença de álcool.

A pesquisa de Portillo analisou dados disponíveis de outros estudos conduzidos na última década, com ênfase no impacto positivo da bebida no sistema cardiovascular. "Os polifenóis presentes na cerveja apresentam efeitos antioxidantes interessantes, além de benefícios anti-inflamatórios", disse a investigadora em entrevista ao Washington Post.

O estudo indica ainda benefícios da cerveja com álcool na redução do colesterol — algo que não ficou evidente nas versões sem álcool. Mas os investigadores recomendam que o benefício seja obtido a partir do consumo de alimentos considerados saudáveis como peixe e azeite.

Então pode trocar água por cerveja sem álcool? Não é bem assim. A bebida não é a melhor opção para ser ingerida antes ou durante a corrida. Por ser gaseificada, pode causar desconforto, azia, gases e mal-estar durante a realização da prova. Portanto, seu consumo é indicado preferencialmente depois da actividade física, para hidratação e reposição energética.

Exclusivo PÚBLICO/Folha S.Paulo