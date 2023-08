Investimento directo estrangeiro em imobiliário foi de 1,88 mil milhões de euros no primeiro semestre, num percurso que tem vindo a crescer desde 2008, segundo os dados do Banco de Portugal.

O peso do investimento imobiliário acumulado no total do stock de investimento directo estrangeiro (IDE) em Portugal quase duplicou nos últimos 15 anos, de acordo com a análise do Banco de Portugal.