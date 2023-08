Inflação da zona euro estabiliza em 5,3% em Agosto

A taxa de inflação anual na zona euro manteve-se estável em Agosto, face a Julho, nos 5,3%, segundo uma estimativa rápida hoje publicada pelo Eurostat.

A componente da alimentação, álcool e tabaco foi a que registou a maior taxa de inflação homóloga em Agosto (9,8%, face aos 10,8% de Julho), seguindo-se a dos serviços (5,5%, que se compara com 5,6% de Julho), a componente dos bens industriais não energéticos (abrandou de 5,0% para 4,8%) e a da energia regista pelo quarto mês consecutivo uma inflação negativa: -3,3%, face aos -6,1% de Julho.

A taxa de inflação subjacente, que não tem em conta o impacto dos produtos alimentares transformados e a energia, recuou para 6,2%, face à evolução de 6,6% registada em Julho.

As maiores taxas de inflação – medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC) – foram registadas na Eslováquia (9,6%), Croácia (8,5%) e Áustria (7,5&) e as menores na Bélgica e em Espanha (2,4% cada), em Chipre (3,0%) e Finlândia, Grécia, e Países Baixos (3,4% cada).

Em Portugal, a taxa de inflação, medida pelo IHPC, estimada em Agosto é de 5,3%, face aos 4,3% de Julho e aos 9,3% de Agosto de 2022. Pelo índice de preços ao consumidor (IPC), a inflação foi de 3,7%.