Subida dos combustíveis voltou a agravar a inflação em Agosto

Depois de nove meses em queda, a taxa de inflação em Portugal inverteu essa tendência em Agosto e acelerou para 3,7%, de acordo com uma primeira estimativa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os 3,7% correspondem à variação do índice de preços face a Agosto do ano passado e representa um agravamento face à diferença que se verificava em Julho (3,1%) quando se comparava o índice relativamente ao período homólogo.

“Esta aceleração é essencialmente explicada pelo aumento de preços registado nos combustíveis”, enquadra o INE.

Depois de atingir um pico de 10,1% em Outubro, a taxa de inflação vinha a descer de mês para mês, tendo ficado já abaixo de 5% em Maio e continuou a recuar nos meses seguintes, primeiro para 3,4% em Junho e para aqueles 3,1% em Julho, mas agora essa tendência já não se repetiu.

“O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 4,5% (4,7% no mês precedente)”, refere o INE.

A variação mensal do índice de preços dos produtos energético, entre Julho e Agosto, foi de 4,4%. E, como resultado desse aumento, a variação homóloga (face a Agosto de 2022) “ter-se-á fixado em -6,5% (-14,9% no mês precedente)”, o que representa já uma diferença menor nos preços em termos homólogos do que aquela que se registou em Julho.

Nos produtos alimentares transformados, a inflação foi de 6,5%, o mesmo acontecendo com os produtos alimentares não transformados.