Com 21 anos, Peanut é a galinha viva mais velha do mundo

Foi encontrada ainda dentro do ovo depois de ter sido abandonada pela mãe. Agora, Peanut vive na casa de Marsi e adora ver televisão no colo da dona.

O Guinness World Records tem títulos para todas as espécies — e as aves não são excepção. Peanut, uma galinha anã de 21 anos que vive no estado norte-americano do Michigan, foi considerada a galinha viva mais velha do mundo e há documentos que o comprovam, de acordo com a informação no site dos recordes.

Segundo a veterinária do animal, há provas de que Peanut nasceu na Primavera de 2002. A par disto, há várias fotografias da galinha ao longo dos anos que comprovam a idade já avançada.

Marsi Darwin, que tem uma quinta com vários animais, conta que Peanut foi abandonada pela mãe e encontrada ainda dentro do ovo. A antiga bibliotecária preparava-se para o deitar ao lago quando ouviu o barulho da casca a abrir.

Depois de ter ajudado a galinha a livrar-se da casca, colocou-a junto da mãe, que voltou a rejeitá-la. A solução foi levar Peanut para dentro de casa e colocá-la numa gaiola para papagaio onde viveu durante dois anos. Mais tarde, regressou ao galinheiro e, durante os 13 anos em que lá viveu, pôs vários ovos e chocou outros tantos.

"Uma galinha vive, em média, entre cinco a oito anos, por isso, é uma grande conquista", afirmou Marsi ao Washington Post. Matilda, a primeira galinha a receber o título de mais velha do mundo, viveu 16 anos. Já Muffy, a mais velha de todos os tempos, morreu em 2011 com 23 anos e 152 dias. Peanut está apenas a dois anos de a destronar.

Há cerca de seis anos, durante um dos seus passeios no jardim, Peanut foi (em conjunto com outras galinhas mais velhas) para junto do alpendre da dona e recusou-se a voltar para o galinheiro. Viveram todas juntas numa gaiola nas imediações da casa durante algum tempo.

Marsi, de 71 anos, adianta que nunca pensou ter uma galinha dentro de casa, mas como Peanut estava velha e era a única sobrevivente do grupo, decidiu abrir uma excepção e instalou-a numa gaiola na sala de estar com uma filha, a galinha Millie, de 15 anos.

Neste momento, Peanut, que Marsi descreve como “afectuosa e agressiva” passa os dias a dormir ou a ver televisão no colo da dona. Além disto, lê-se no site do Guinness, a galinha “adora ser abraçada” e de se sentar no seu ombro para lhe dar pequenas bicadas na orelha.

Millie e Peanut (da esquerda para a direita) Marsi Darwin Peanut com os gatos de Marsi Marsi Darwin Peanut gosta de se sentar no ombro de Marsi Marsi Darwin Fotogaleria Millie e Peanut (da esquerda para a direita) Marsi Darwin

"Acho que ela gosta simplesmente do calor de se aconchegar", declarou ao mesmo jornal. Segundo a Marsi, Peanut também gosta de conviver com os cães e gatos da casa e, no Verão, vai para o exterior apanhar sol e raspar a terra.

Marsi acredita que o segredo da longevidade da galinha está na actividade física e alimentação saudável que inclui comprimidos de vitamina D triturados no iogurte, água limpa com vinagre de maçã para combater os vermes e, de vez em quando, algumas frutas, como uvas ou banana, e legumes.

Para celebrar a idade e história de vida da galinha, a dona organizou-lhe uma festa de aniversário em Maio e lançou recentemente o livro infantil My Girl Peanut and Me - On Love and Life From the World's Oldest Chicken (Peanut e Eu – sobre o Amor e a Vida da Galinha mais Velha do Mundo, em tradução livre).

“Gosto muito da velhinha e espero que ela celebre vários outros aniversários”, conclui a dona.