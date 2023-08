Quinta na TV: Diana, Lolita e os mistérios das flores

CINEMA

Flores Partidas

AXN Movies, 21h10

Bill Murray encarna um homem com sucesso no trabalho mas pouco no amor, cuja vida muda ao receber uma carta que o informa de que é pai. Mais: o filho adolescente está à sua procura. Embora reticente, decide procurar a mãe do filho, num périplo que o levará a reencontrar antigas paixões e perceber a solidão em que se tornou a sua vida. Um filme de Jim Jarmusch.

Le Mans’66: O Duelo

Fox Movies, 21h15

EUA, anos 1960. Com a Ferrari a ganhar protagonismo pelo glamour dos veículos e as prestações em corridas, a Ford percebe que tem de recriar a sua imagem e contrata uma equipa para participar nas 24 Horas de Le Mans. Matt Damon e Christian Bale assumem os papéis principais no duplamente oscarizado filme de James Mangold, baseado em eventos verídicos e estreado em 2019.

Logo a seguir, passa outro filme sobre a mítica prova francesa de resistência, este datado de 1971: Le Mans, com Steve McQueen e Siegfried Rauch ao volante e com imagens reais captadas na competição.

Jogos de Prazer

Nos Studios, 23h20

Eddie Adams (Mark Wahlberg) vive com a família nos arredores de Los Angeles. O pai (Lawrence Hudd) quase não fala; a mãe (Joanna Gleason) está sempre a acusar o filho de falhado. E Eddie vai trabalhando a lavar loiça num bar da moda. Um dia, Jack Horner (Burt Reynolds), realizador de filmes pornográficos, descobre os atributos físicos do adolescente e oferece-lhe uma oportunidade. Eddie aceita e deixa-se seduzir por aquele ambiente, em nome do sonho de vingar como actor.

Com argumento e realização de Paul Thomas Anderson, o filme foi nomeado para três Óscares e deu a Reynolds o Globo de Ouro de melhor actor secundário.

Luzzu

TVCine Edition, 1h30

Alex Camilleri escreve e realiza este filme dramático, estreado no Festival de Cinema de Sundance, sobre um pescador (Jesmark Scicluna) que se vê forçado a trabalhar para um grupo ligado ao mercado negro. É que Luzzu, o seu velho barco – e única forma de subsistência – começou a meter água e ele precisa desesperadamente de rendimentos para sustentar a mulher doente e o filho bebé.

DOCUMENTÁRIOS

O Abominável Mistério das Flores

RTP2, 20h37

Um “abominável mistério”. Foi com estas palavras que Charles Darwin descreveu a extraordinária e enigmática evolução das plantas com flores. Este documentário parte em busca das suas origens, realça a sua diversidade e expõe as suas capacidades de conquista dos ecossistemas, sejam desertos inóspitos, florestas frondosas ou cumes de montanhas. Novas pistas levantadas por biólogos, paleontólogos e geneticistas revelam “superpoderes” que vão da manipulação de feixes de luz à detecção de sons.

Lolita: Uma Fantasia Incompreendida

RTP2, 22h56

A erotização de uma adolescente no polémico romance que Vladimir Nabokov escreveu em 1955 – e as várias manifestações na cultura pop (uma das mais famosas, a adaptação cinematográfica realizada por Stanley Kubrick em 1962) – é analisada à luz dos nossos dias. Seria possível, por exemplo, publicar um livro como Lolita em tempos de #MeToo, numa cultura woke e face a movimentos que rasuram obras literárias? São perguntas como estas que são levantadas pelo documentário de Olivia Mokiejewski.

The Diana Investigations

ID, 22h

No dia em que passam 26 anos desde a morte de Diana Spencer, é emitida uma minissérie documental que investiga as circunstâncias do acidente de viação que vitimou a “princesa do povo”, em Paris. Recorre a testemunhos dos “principais investigadores do caso em ambos os lados do Canal da Mancha” para explicar o que aconteceu e, eventualmente, desmontar intrincadas teorias da conspiração.

ÓPERA

O Barba-Azul

RTP2, 2h20

Registo da ópera bufa em três actos na produção que a Ópera Nacional de Lyon levou à cena em 2019. Encenada por Laurent Pelly, segue a versão de Jacques Offenbach, com libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy, que transformou em sátira o cruel conto original de Charles Perrault. No papel titular, o do nobre que matava as suas esposas em série, surge o tenor Yann Beuron.