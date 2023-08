Maiorca. Cruzeiro com milhares de passageiros a bordo choca com navio petroleiro

Ventos fortes de cerca de 120 quilómetros por hora que assolaram a ilha espanhola fizeram com que as cordas que prendiam o Britannia se desprendessem. Não se registou derrame de combustível.

Um navio da P&O Cruises atracado em Palma de Maiorca e que transportava milhares de turistas britânicos colidiu, no passado domingo, com um petroleiro.

Os ventos fortes de cerca de 120 quilómetros por hora que assolaram a ilha espanhola durante o fim-de-semana fizeram com que as cordas que prendiam o Britannia se desprendessem, empurrando o cruzeiro para uma das extremidades do cais, onde acabou por colidir com o petroleiro Castillo de Arteaga.

O navio de cruzeiro, que ficou danificado, vai ser obrigado a reduzir o número de passageiros a bordo antes de regressar a Southampton, no Reino Unido, disse um porta-voz da empresa nesta segunda-feira. Alguns passageiros ficaram feridos sem gravidade durante o acidente. Segundo a EuroNews, a colisão causou um pequeno furo no casco do petroleiro, mas não se registou derrame de combustível.

“Após as inspecções, o nosso inspector confirmou que um dos botes salva-vidas do Britannia apresenta problemas estruturais e não pode ser reparado a bordo”, disse o porta-voz da P&O Cruises, propriedade da empresa Carnival. “Estas circunstâncias extraordinárias significam que o navio é obrigado, pela regulamentação marítima, a regressar a Southampton com um número reduzido de pessoas a bordo”.

O porta-voz acrescentou ainda que “um número limitado de convidados e tripulantes” foi avisado de que teriam de abandonar o navio e seriam levados para o Reino Unido através de outros meios de transporte. Os demais passageiros devem concluir a viagem na sexta-feira, tal como planeado.

O Britannia, que entrou em serviço em 2015, tem 330 metros de comprimento e pesa 143 mil toneladas, segundo o site da empresa. Tem uma capacidade operacional para 3647 passageiros e 1350 tripulantes.