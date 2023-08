Imobiliário está a cair há um ano e teme novo choque com o Mais Habitação

A diminuição do rendimento das famílias por via da inflação, o aumento dos juros, a subida dos custos de construção e o desequilíbrio entre oferta e procura já pesam sobre o mercado há vários meses.

Os operadores do sector imobiliário foram rápidos a reagir à apresentação do Mais Habitação, logo em Fevereiro, com avisos sobre o abalo que a confiança dos investidores iria sofrer. Hoje, garantem que esse impacto já se sente e que os investidores estão mesmo "mais nervosos e desconfiados". Mas se um pacote legislativo como o que foi apresentado pelo Governo para responder à crise habitacional pode influenciar as decisões de investimento, chegando mesmo a travá-las, é certo também que o abrandamento do mercado imobiliário em Portugal está longe de ter começado agora. Na verdade, a tendência actual já se prolonga há vários meses: enquanto o número de vendas está a cair de forma acentuada desde o ano passado, os preços não dão tréguas e continuam a aumentar sem sinais de que venham a interromper as subidas em breve, embora cresçam a um ritmo menos acelerado do que aquele que se verificou no passado recente.