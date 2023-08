Incêndio mobiliza mais de 100 operacionais e sete aeronaves no distrito de Viseu

Incêndio em Vila Cova à Coelheira, no distrito de Viseu, mobiliza mais de uma centena de operacionais. Outras duas frentes de fogo foram debeladas.

Um fogo em floresta em Vila Cova à Coelheira, no concelho de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, com início pelas 11h30, era combatido por sete meio aéreos, 147 operacionais e 39 veículos pelas 13h30.

À Lusa, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) explicou que o fogo está em curso numa zona de mato desde as 12h20. A mesma fonte destacou que tinham sido também accionados outros meios para o local, e que se encontravam a caminho, nomeadamente, um grupo de reforço da zona da Serra da Estrela.

A escassos quilómetros, duas frentes do incêndio, também em zona de mato, foram dadas como "concluídas" pelas 12h42 e 13h30, respectivamente.

Pelas 12h55, este era o incêndio em Portugal Continental que mais meios mobilizava. Para este domingo, a maioria do território estava sob risco máximo, muito elevado ou elevado de incêndio rural.