110 Histórias, 110 Objectos. O MeteoTécnico

Foi no Técnico que nasceu o primeiro modelo montado em Portugal com a capacidade de fazer previsões meteorológicas diárias. O MeteoTécnico surgiu em 1999 a partir da vontade de dar resposta a preocupações ambientais, através da compreensão da atmosfera. Perante as perguntas ‘onde vão parar os poluentes que saem de uma chaminé de uma fábrica?’ ou ‘para onde vão os poluentes que saem da central de Carvão de Sines?’, surgiam também respostas a ‘Como saber que tempo vai fazer?’. “Era necessário ter a capacidade de fazer uma modelação adequada da atmosfera. Modelar a atmosfera é perceber quando chove, quando a temperatura varia, como é que as nuvens se comportam, que é no fundo usar o modelo de previsão meteorológica. E foi isso que o levou a querer montar um modelo de previsão meteorológica aqui no Técnico que pudesse dar resposta a estas preocupações em termos ambientais”, explica Tiago Domingos, professor de Ambiente e Energia no Instituto Superior Técnico e filho de José Delgado Domingos (1935-2014), professor catedrático do Técnico e criador do modelo.