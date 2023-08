O pão é o rei na edição deste ano da Feira da Luz

Arranca já neste sábado e prolonga-se até 24 de Setembro a Feira da Luz, na freguesia alfacinha de Carnide. São 30 dias de folia, cultura, artesanato, comes e bebes, comércio variado, diversões para a miudagem e devoção à padroeira do bairro, a Senhora da Luz. Entre as comezainas, o pão ganha destaque na edição deste ano, já que são assinalados os 100 anos da Padaria de Carnide.

A festa, que se realiza há mais de 500 anos no Jardim da Luz, não teve existência em 2020 e 2021, devido à pandemia, mas regressou no ano passado em força, tendo sido visitada por milhares de pessoas.

É esperada uma multidão mais uma vez este ano, até porque a área da feira foi alargada, já que a rua principal paralela ao jardim vai estar cortada durante a realização de todo o certame, ao contrário do que acontecia no passado, em que a via só era fechada ao fim-de-semana. Para já estão registados “mais de 150 feirantes”, com as “barraquinhas” e roulottes a funcionarem das 11h às 24h.

Fábio Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Carnide (CDU), pede “desculpa aos moradores por mais este transtorno, sugerido pela PSP por razões de segurança”, mas assegura que “há várias alternativas às ruas cortadas”.

“Por outro lado, este corte permitiu alargar a área da feira, nomeadamente o espaço na zona do palco [dos concertos] e estou crente que vamos ter a maior feira de sempre, com a mesma dinâmica dos últimos anos”, assegurou o autarca ao PÚBLICO.

Fábio Sousa garante que “será mais uma grande festa das famílias, com uma vertente cultural e lúdica muito acentuada, espectáculos variados, as tradicionais barracas de comes e bebes e comércio variado. Uma feira em que a marca e a imagem da freguesia de Carnide estarão muito presentes”.

“Vai voltar a ser uma grande festa para os lisboetas e para todos os que nos visitam vindos um pouco de todo o país para desfrutar de uma feira que, além de ser das mais antigas do país, é, que eu tenha conhecimento, a única que se realiza todos os dias durante um mês”, acrescenta o presidente da junta.

Na edição deste ano, Fábio Sousa destaca o tema escolhido para apadrinhar a feira: os 100 anos da Padaria de Carnide, que se assinalam a 20 de Setembro.

“Foi durante muitos anos uma imagem de marca de Carnide, mas hoje já é uma referência em toda a cidade, graças à qualidade do pão desta loja histórica. Vai haver uma exposição a contar a história da padaria e um workshop em que as pessoas vão poder fazer o pão à maneira de Carnide e que depois será levado a cozer nos fornos da padaria”, conta o autarca.

Pelo palco principal da Feira da Luz, com os concertos a terem início às 21h30, vão passar os seguintes artistas: Piruka (26 de Agosto); Maninho (1 de Setembro); Àvariações (2); Jaqueline Carvalho S (8); Mimicat (9); Vanessa Slva (15); Miguel Azevedo (16); Syro (22); Luís Represas (23) e José Malhoa (24).

A feira encerrará a 24 de Setembro com a tradicional procissão da Senhora da Luz. “Vai-se, mais uma vez, feirar com muita alegria”, assegura Fábio Sousa.

Cinco séculos de romaria

Segundo a autarquia, o início da feira remota a meados dos XV, realizando-se “há mais de 500 anos”. Tendo começado ligada à tradicional romaria que se realizava anualmente, em Setembro, no Santuário da Nossa Senhora da Luz, a feira era complemento das festividades religiosas que duravam vários dias, “atraindo numerosos forasteiros da capital e arredores”.

No início, a feira surgiu com barracas de comes e bebes, vendedores de medalhas, registos de santos, rosários e objectos religiosos. Pouco a pouco, foi-se ampliando e surgiram os louceiros, vendedores de fruta, cesteiros e, por último, os negociantes de gado. Chegou a realizar-se uma feira de gado, quinzenalmente, no segundo domingo de cada mês.

Em 1929, com o estabelecimento da linha de eléctricos que ligava os Restauradores a Carnide, o acesso ficou mais fácil e foi estabelecido um novo calendário, prolongando-se o evento desde o primeiro sábado até ao último domingo de Setembro.

Desde 1992, a junta de freguesia alia-se às festividades. Em 2014, a organização da Feira da Luz passou a ser totalmente da responsabilidade da Junta de Freguesia de Carnide. O certame já foi nomeado para Melhor Festividade nos Iberian Festival Awards [Prémios do Festival Ibérico] em 2019 e para uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular em 2020.