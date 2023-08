Fundação Oriente prepara venda do Banco Português de Gestão

Alienação do BPG, do qual a fundação é dona de 98%, tem ainda de passar pelo parecer e decisão da regulação portuguesa e europeia.

A Fundação Oriente terá encontrado um novo comprador para o Banco Português de Gestão, do qual detém 98,01% do capital. Desta feita a potencial compradora é a sociedade de capitais chineses Vcredit Holdings Limited, noticiara já o Jornal Económico e volta a escrever esta sexta-feira o Eco, avançando agora o valor de 20 milhões de euros como referência para a transacção.

O acordo terá sido formalizado entre as partes em Maio e aguarda ainda o parecer que o Banco de Portugal dará ao Banco Central Europeu para que o regulador decida sobre a alienação do BPG pela Fundação à Vcredit Holdings Limited.

Esta não é a primeira vez que o BPG está em processo avançado de venda. Em 2019 foi noticiada o acordo de alienação à sociedade Bahrain IIBG Holdings, que acabou por não se concretizar por falta de aprovação do regulador, conforme escreveu em 2021 o Jornal Económico.

Desde aí, a empresa espanhola Gedesco também terá estado em negociações para a compra do BPG, o que não se concretizou, segundo os jornais económicos, tendo a instituição liderada por João Costa Pinto iniciado nova ronda de negociações com potenciais interessados no ano passado.