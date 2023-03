Costa Pinto: “Vamos assistir a uma separação entre economias ocidentais e a chinesa”

Chegou a Macau, em 1982, com 33 anos, para assumir funções na área da Economia e das Finanças, num momento crítico de abertura da China ao Mundo, tendo anos depois assumido a presidência do BNU, ainda hoje o banco emissor de Macau. Desde então, mantém ligações à região chinesa do Delta do Rio das Pérolas. Ex-vice-governador do Banco de Portugal, ex-presidente da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo (CCCAM), actual administrador da Fundação do Oriente, João Costa Pinto olha para o quadro geopolítico actual como "um movimento de separação entre as economias ocidentais e a chinesa" que os eventos em torno da Ucrânia têm tendência para acentuar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt