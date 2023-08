Com a execução a derrapar, Governo ajusta prazos do 1.º Direito

O Governo fez uma alteração de detalhe aos prazos do 1.º Direito, mas que permite alterar as metas de um dos principais programas de política pública destinados a responder à crise habitacional.

Depois de os atrasos na execução dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já serem assumidos pelo próprio Governo, e numa altura em que as carências habitacionais tendem apenas a aumentar, começam a ser feitos ajustes aos prazos que foram inicialmente estabelecidos. Foi isso que o Governo fez agora relativamente ao 1.º Direito, através de uma alteração de detalhe, mas que permite mudar as metas do programa destinado a criar soluções para as famílias a viver em situações consideradas indignas.