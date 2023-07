Candidaturas ao 1.º Direito têm de ser feitas até Março de 2024

O prazo foi definido esta semana, pouco tempo depois de o ministro da Economia ter admitido que os pagamentos no âmbito do PRR estão atrasados.

As candidaturas aos apoios do 1.º Direito, um dos principais programas da política habitacional do actual Governo e que será financiado com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), terão de ser feitas até 31 de Março de 2024. O prazo – que, até agora, não existia, sendo apenas estabelecido que os financiamentos seriam entregues até se esgotarem as verbas –, foi definido esta semana, poucos dias depois de o ministro da Economia ter admitido que os pagamentos no âmbito do PRR estão atrasados.