Crédito Agrícola quase triplica lucros, mas vê incumprimento a aumentar

A subida das taxas de juro e as receitas arrecadadas com comissões impulsionaram os lucros do Crédito Agrícola. Por outro lado, a actividade comercial caiu e o incumprimento está a aumentar.

O Crédito Agrícola reportou um resultado líquido de 174,1 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, valor que representa quase o triplo dos lucros de 64,4 milhões que tinham sido registados em igual período do ano passado. O aumento é explicado, sobretudo, pelo crescimento da margem financeira, numa altura de subida acentuada das taxas de juro, bem como das receitas arrecadadas com comissões. Mas, em sentido contrário, o banco está a ver o incumprimento no crédito a aumentar de forma significativa, sobretudo no segmento da habitação. Os resultados foram divulgados, nesta quinta-feira, pela instituição liderada por Licínio Pina, em comunicado enviado às redacções.