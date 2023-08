Quarta na TV: A estreia de Ahsoka e Eu, o Earl e a Tal Miúda

Uncharted, No Limite do amanhã ou Invasion são outras sugestões do dia.

CINEMA

Uncharted

TVCine Top, 19h35

Descendente do lendário navegador inglês Francis Drake, Nathan "Nate" Drake (Tom Holland) herdou dele a paixão pela História e o espírito aventureiro. Um dia, cruza-se com Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg), que busca um tesouro perdido há 500 anos, que outrora pertenceu à nobreza espanhola e que está avaliado em cinco mil milhões de dólares. Os dois resolvem avançar com a empreitada, nunca imaginando o quão perigosa será a missão. É que no seu encalço está o implacável Santiago Moncada (Antonio Banderas), que acredita ser o legítimo herdeiro do tesouro. Realizado por Ruben Fleischer (Bem-vindo à Zombieland ou Força Anti-Crime) e escrito por Art Marcum e Matt Holloway, este filme de acção adapta ao grande ecrã a famosa série de videojogos produzida pela Naughty Dog e publicada pela Sony Computer Entertainment para as plataformas PlayStation.

No Limite do Amanhã

Fox Movies, 21h15

Thriller de ficção científica realizado por Doug Liman e inspirado na novela gráfica japonesa All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurazaka e Yoshitoshi Abe. Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton e Lara Pulver ocupam os papéis principais. A Terra foi invadida por alienígenas que nenhuma força militar consegue derrotar. Bill Cage é enviado em missão, mas depressa acaba morto. Mas, no momento da sua morte, leva consigo um ser extraterrestre. Esse contacto transporta-o para uma misteriosa dimensão que o faz morrer e ressuscitar vezes sem conta, o que cria a possibilidade de encontrar forma de destruir o inimigo.

Eu, o Earl e a Tal Miúda

Hollywood, 21h30

Greg e Earl fazem curtas-metragens que funcionam como paródias de filmes clássicos. Mas Greg não vê Earl como melhor amigo, nem necessariamente como amigo. Mais como colega de trabalho. Na realidade, Greg não quer ligar-se a ninguém dessa forma. As relações entre pessoas — especialmente quando se é um adolescente, e ainda mais especialmente quando se é um adolescente a terminar o secundário — não são fáceis, tudo se torna pantanoso e é mais fácil simplificar. Até que aparece Rachel, uma miúda da sua turma que acaba de ser diagnosticada com cancro e com quem Greg irá passar tempo a pedido da sua mãe.

SÉRIE

Ahsoka

Disney+, streaming

As mentes por detrás de The Mandalorian trazem agora uma nova série de acção real do universo Star Wars. Ahsoka é uma heroína que surge primeiro na série de animação The Clone Wars — ela era a aprendiz/Padawan de Anakin Skywalker (sim, antes de se tornar Darth Vader) — e depois de Star Wars Rebels. Ahsoka tornou-se uma personagem favorita no seio dos fãs do franchise e conseguiu ir saltando para as séries de acção real The Mandalorian e O Livro de Boba Fett — a crescente proeminência do seu criador Dave Filoni, que trabalhou directamente com George Lucas em The Clone Wars e depois foi responsável pelos Rebels e Mandalorians tem também peso neste avanço. Na nova série veremos personagens de Rebels, a contínua procura de Ahsoka (Rosario Dawson) pelo Grand Admiral Thrawn (como ficou indicado em The Mandalorian), cujo paradeiro é desconhecido e poderá estar ligado a outra personagem essencial de Rebels, Ezra Bridgers.

Invasion

Apple TV+, streaming

Estamos na segunda temporada desta série criada por Simon Kinberg e David Weil. O foco é uma invasão de seres extraterrestres, vendo o espectador a trama a partir de várias perspectivas, de todo o mundo. Esta nova leva de episódios começa poucos meses depois de onde tudo ficou na primeira ronda. Serão ao todo dez episódios, um por semana.

Quem é Erin?

Netflix, streaming

Série limitada britânica de oito episódios (e com pedigree ligado à produtora de The Crown) sobre uma rapariga inglesa que vive em Barcelona cuja vida se desmorona depois de um assalto à mão armada num supermercado. Com Evan Ahmad, Sean Teale e Denise Gough.

DESPORTO

Liga dos Campeões: SP Braga x Panathinaikos FC

TVI, 19h55

O Sporting de Braga recebe os gregos do Panathinaikos na primeira volta do play-off da Liga dos Campeões de futebol, nesta última etapa antes da fase de grupos.