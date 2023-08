Festival Lumière, em Lyon, confirma que é hora de regressar a Wim Wenders

É um dos destaques da rentrée, o regresso em Outubro, no Festival Lumière, à obra de Wim Wenders. É a confirmação de algo que se anunciava desde o Festival de Cannes, em Maio: temos ainda de contar com o cineasta, está em curso o regresso à obra de alguém de que muitos já pareciam ter desistido. Após a exibição a concurso na Croisette de Perfect Days, escolha que parecia ser, no mínimo, exótica ou caprichosa mas que acabou por revelar o melhor filme da competição do festival francês, uma outra iniciativa com a direcção artística de Thierry Frémaux vai homenagear o alemão. De 14 a 22 de Outubro, uma retrospectiva da sua obra de ficção e dos seus documentários será uma das pedras de toque do Festival Lumière, cuja sede é a Rua do Primeiro Filme em Lyon, onde os irmãos Auguste e Louis Lumière filmaram a saída dos operários da sua fábrica.

