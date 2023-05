Uma vénia a Wim Wenders, por nos ter conduzido pelos viadutos de Tóquio com a Pale Blue Eyes, dos Velvet Underground. E com a (Sittin' on) the Dock of the Bay, a House of the Rising Sun e a Perfect Day, de Lou Reed, de onde vem o título deste que é o melhor filme da competição de Cannes: Perfect Days. Uma vénia a Wim Wenders, de 77 anos, ponto.

