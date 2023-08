110 Histórias, 110 Objectos. A consola de teleoperação espacial

Parece uma imagem do futuro: Um robot em Marte e um ser humano na Terra a receber todas as suas sensações. Com a mão esquerda sente a orientação em que o robot está e, com a mão direita, sente se o robot está, ou não, a perder tracção. No presente, este é já um objectivo real da consola de teleoperação espacial construída por investigadores do Instituto Superior Técnico e do Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa (ISR-Lisboa). “Por exemplo, se o robot estiver a perder tracção de deslizamento, sente-se na mão direita, com a luva, uma sensação de alguém estar a tocar-nos com a mão na pele, a deslizar um dedo pela pele. Se o robot estiver preso, sentimos um pulsar na mão a dizer-nos que o robot está preso e que por isso é que não está a andar”, exemplifica Rodrigo Ventura, professor auxiliar no Técnico e investigador no ISR-Lisboa.

