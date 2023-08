O que diz o diploma da carreira docente? E o que pedem os professores?

Foi um dos temas quentes do final do ano parlamentar e ocupou lugar cimeiro na agenda de reivindicações dos docentes ao longo do último ano lectivo. Professores e educadores de infância não abrem mão do tempo de serviço congelado (seis anos, seis meses e 23 dias), ao passo que o executivo propõe, antes, uma fórmula de aceleração da progressão na carreira. Em causa está um decreto através do qual o Governo pretende corrigir as assimetrias nas carreiras docentes decorrentes de dois períodos em que as mesmas estiveram congeladas.

