Mais Habitação: Montenegro desafia socialistas a “rasgar tudo”. PS anuncia confirmação do diploma

Líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, anunciou que a maioria socialista confirmará o diploma da Habitação aquando do regresso aos trabalhos parlamentares, em Setembro.

O presidente do PSD reagiu esta segunda-feira de manhã ao veto do Presidente da República ao pacote Mais Habitação aprovado apenas pelos socialistas na Assembleia da República. A partir de Bragança, onde está no âmbito da iniciativa Sentir Portugal, Luís Montenegro pediu humildade a António Costa para assumir que errou e desafiou-o a pedir desculpas aos portugueses. "Se ele tiver essa humildade, eu terei também a humildade de estar ao lado do Governo pelos portugueses", disse o social-democrata, assumindo que o que se impõe neste momento é governar a favor das pessoas. Na resposta, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, anunciou que a maioria socialista confirmará o diploma da Habitação aquando do regresso aos trabalhos parlamentares, em Setembro.

Para Luís Montenegro, o PS tem duas saídas para contornar o veto presidencial: "Ou mantém a teimosia e vai confirmar o diploma no Parlamento, ou faz aquilo que se impõe que é partir do zero, rasgar literalmente aquilo que fez até agora e recomeçar." O social-democrata acrescentou que, se os socialistas optarem por esta última solução, ele próprio colocará o "know how do PSD ao serviço do PS".

"Porventura, o nosso plano não era perfeito, mas toda a gente reconheceu que era coerente", defendeu Montenegro. O presidente do PSD disse que tem uma "equipa preparada para ajudar o Governo", se houver abertura. Caso contrário, "se António Costa insistir [no pacote tal como está], vai cometer um crime político que os portugueses pagarão nos próximos anos".

Montenegro chamou a atenção para alguns pontos importantes nos reparos presidenciais tais como o facto de os objectivos do Governo não se concretizarem com este plano e o efeito de desconfiança e descrença que já foi criado e que já afugentou alguns investidores.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Brilhante Dias rebateu a crítica feita à falta de um maior consenso em torno do diploma lembrando que o pacote Mais Habitação esteve em consulta pública antes de ser votado na Assembleia da República e sublinhando as "13 alterações" propostas pelos partidos da oposição e que o PS aprovou.

O líder parlamentar socialista anunciou depois que a maioria absoluta socialista irá reconfirmar o diploma em Setembro no regresso dos trabalhos parlamentares e defendeu que a urgência em endereçar o problema obriga a que o PS dê "os passos necessários para a confirmação do diploma Mais Habitação”.

"Desafio de António Costa ao país"

Pouco depois do meio-dia reagiu Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, afirmando que uma eventual confirmação do diploma por parte da maioria parlamentar do PS representará "um desafio" de António Costa ao "país".

"Se isso se confirmar já não estamos perante um desafio do PS ao Presidente da República ou aos partidos da oposição, mas de um desafio de António Costa ao próprio país", disse. "É um mau pacote. É um ataque aos proprietários, senhorios, classe média, mas também a quem precisa de habitação", acrescentou.

Rui Rocha teceu outras críticas ao diploma do Governo, argumentando que, desde que foi apresentado, o "investimento em Portugal diminuiu" e os preços da habitação "aumentaram", pelo que "o pacote mais habitação minou a confiança dos investidores e dos agentes económicos".

Ainda, segundo o líder liberal, "este pacote é um bom exemplo do que seria o Bloco de Esquerda a governar". "O PS está ao nível das soluções do Bloco de Esquerda", considerou.

O CDS saudou o veto de Marcelo Rebelo de Sousa, mas o seu líder, Nuno Melo, assumiu que preferia, tal como o partido pediu, que o Presidente tivesse optado pelo envio para o Tribunal Constitucional “por estar em causa a violação de direitos fundamentais de proprietários e pequenos empresários”. Numa nota enviada à comunicação social, Nuno Melo foi duro no que diz respeito a medidas como o arrendamento coercivo, defendendo que “medidas desta natureza, típicas de regimes autoritários, são profundamente desproporcionais e apenas estimularão a retirada de casas do mercado de arrendamento e a degradação acelerada do património imobiliário”.

O partido acrescenta que “deposita agora esperanças numa decisão da Comissão Europeia, cuja intervenção o eurodeputado e presidente do partido Nuno Melo solicitou há seis meses, em Bruxelas, no sentido de o pacote legislativo Mais Habitação não poder ser aplicado, por violação de Directivas e Tratados”.