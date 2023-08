Presidente promulga diploma da progressão das carreiras dos professores

O Presidente da República promulgou nesta segunda-feira o diploma do Governo que reformula as regras de progressão das carreiras dos professores: o decreto que acelera a progressão da carreira dos educadores de infância e professores do ensino básico e secundário já antes tinha sido vetado por Marcelo Rebelo de Sousa. A promulgação foi anunciada na página da Presidência, sem quaisquer considerações adicionais.

"Atendendo à abertura, incluindo na presente legislatura, constante das últimas versões dos diplomas, para a questão da contagem do tempo de serviço, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que estabelece um regime especial de regularização das assimetrias na progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como o diploma do Governo que define uma medida especial de aceleração do desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores com vínculo de emprego público", lê-se na nota presidencial que não acrescenta mais nenhuma argumentação.