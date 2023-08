Governo “mantém posição” sobre Mais Habitação e lembra que diploma foi alterado várias vezes

Marina Gonçalves, ministra da Habitação, disse esta segunda-feira que o Governo mantém a sua “posição” no que toca ao diploma Mais Habitação vetado por Marcelo Rebelo de Sousa, lembrando que o documento, que está a ser discutido publicamente desde Março, já foi alvo de várias alterações.

Questionada sobre se o Governo irá acolher algumas das críticas apontadas pelo Presidente da República ao documento e alterá-lo, Marina Gonçalves respondeu que essa “alteração” foi sendo feita pelo executivo “ao longo do debate público”.

“O Parlamento já se pronunciou. Os grupos parlamentares também. Da nossa parte mantemos a nossa posição quanto ao equilíbrio da proposta apresentada e a necessidade de conseguir responder nestes vectores”, acrescentou a ministra, que falava em Almada aos jornalistas.

Além disso, referiu a ministra que a política de habitação “estrutural” deste Governo está em curso desde 2016 e que o Mais Habitação é uma resposta “conjuntural mais imediata”, insistindo que a versão final do diploma resultou de um processo de maturação após auscultadas as entidades e serem feitas as “correcções necessárias”.

Segundo Gonçalves, o trabalho de analisar as críticas do Presidente “foi feito nos últimos seis meses”. E completou: “Hoje não falamos do diploma que apresentamos em Março. Mantemos a linha do que queríamos em Março, o objectivo de Março, [mas o] que apresentamos foi o equilíbrio na resposta, tendo em conta as várias posições tão contraditórias em matéria habitacional”.

Reiterando os argumentos do líder do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhantes Dias, Gonçalves observou não haver uma “bala de prata” para os problemas da Habitação e frisou que estes problemas não acontecem só em Portugal. Ainda na linha do parlamentar socialista, disse ter de se “normalizar haver convergências e divergências” com o Presidente da República. Sublinhou, também, que Marcelo não tem dúvidas sobre a constitucionalidade da lei, relembrando tratar-se de um veto político oriundo de uma “avaliação política legítima”.

Sobre o PSD ter considerado a confirmação do diploma um “crime político”, respondeu Gonçalves que um “crime político seria nada fazer quando temos as famílias a precisar de habitação”. Por fim, reitera que o actual pacote legislativo está “equilibrado” e “deve ser posto em execução”.