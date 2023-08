Espetáculos gratuitos prestam tributo ao mar no Festival Dunas de São Jacinto

Os espectáculos culturais, gratuitos, com peças de teatro e arte circense, são algumas das propostas do evento.

O Festival Dunas de São Jacinto, que decorre entre 25 e 27, presta tributo ao mar, ao pescador e à peixeira, através do teatro e artes circenses, segundo o programa divulgado nesta segunda-feira.

Os espectáculos culturais, gratuitos, com peças de teatro e arte circense, são algumas das propostas do evento, organizado pela Câmara Municipal de Aveiro naquela praia piscatória do Município.

Sardina Freskue, pela companhia Organik Datza-Teatro, terá espectáculos dia 25, às 18h30, dia 26, pelas 23h15 e dia 27, pelas 16h30. A peça "homenageia o mar e as mulheres vendedoras de sardinhas, para que o seu trabalho e o seu grande carisma não sejam esquecidos".

"É uma peça de dança-teatro fresca, bem-humorada e aromática, em que o cheiro a sardinha terá um papel preponderante durante o espectáculo", adianta uma nota de imprensa municipal.

La Osa Estelar exibe-se dias 26 e 27, às 11:00, pela companhia de teatro espanhola Panta Rhei, dirigida para o público infantil, e que pretende "sensibilizar as crianças para o respeito da biodiversidade, tendo por base a simplicidade e a harmonia da vida animal no seu ambiente natural".

"Nao, Now, Nau" é um espectáculo circense contemporâneo onde se funde o circo, o palhaço e o teatro, que pode ser visto no dia 26, pelas 18h00 e no dia seguinte pelas 15h00, numa comédia social e poética que visa homenagear os pescadores bascos.

O espectáculo Flyboard Show, que irá decorrer nos dois primeiros dias do evento, 25 e 26, a partir das 23h45, promete "momentos de muita adrenalina, com as acrobacias combinadas com som e luz, num espectáculo original, protagonizado por riders experientes", destaca a organização.

A 7.ª edição do Festival Dunas de São Jacinto conta ainda com concertos de Pedro Abrunhosa, Mimicat, The Black Mamba e Irma, bem como com espectáculos aéreos, como o PRIO Air Show.