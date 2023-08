Clarence Avant: o adeus do “padrinho negro” aos 92 anos

Clarence Avant, um perspicaz gestor de música, executivo de discos e negociador do mundo do espectáculo que ficou conhecido como "o padrinho negro" por promover as carreiras de músicos, políticos e atletas, morreu no dia 13 de Agosto na sua casa em Los Angeles. Tinha 92 anos. O anúncio foi feito pela família, que nada avançou sobre as causas da morte.

