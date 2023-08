Regresso da Rússia à Lua, 47 anos depois, falhou. Luna-25 colidiu com superfície lunar

A Roskomos diz ter perdido contacto com a nave não tripulada depois de esta ter entrado “numa órbita imprevisível” e se despenhar na Lua. Última missão lunar da Rússia tinha acontecido em 1976.

A primeira missão lunar da Rússia em 47 anos falhou: a nave Luna-25 despenhou-se na Lua. A agência espacial russa, a Roskomos, diz que perdeu contacto com a nave não tripulada, este sábado, pouco depois de ocorrer um problema quando a nave entrava em órbita de pré-aterragem.

"O aparelho entrou numa órbita imprevisível e deixou de existir depois de colidir com a superfície da Lua", disse a Roskomos em comunicado.

O falhanço da missão sublinha o declínio da Rússia enquanto potência espacial, desde os dias de glória da Guerra Fria, quando o país foi o primeiro a lançar um satélite para orbitar a Terra — o Sputnik 1, em 1957 — e Iuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir ao espaço em 1961.

A Rússia não levava a cabo uma missão lunar desde a Luna-24, em 1976, quando Leonid Brezhnev era o líder soviético. Era suposto a Luna-25 aterrar no pólo sul da Lua a 21 de Agosto, de acordo com responsáveis espaciais russos.

Moscovo tem tentado competir com a Índia, cuja nave espacial Chandrayaan-3 deverá aterrar no pólo sul da Lua esta semana, na corrida ao espaço, assim como com a China e os Estados Unidos.

O pólo sul da Lua é uma região interessante para as missões por se acreditar que há gelo que poderá ser utilizado para extrair combustível e oxigénio, mas também água, um elemento essencial para a futura exploração prolongada da Lua.

É também nesta região que os Estados Unidos querem colocar em Dezembro de 2025 a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro, ao abrigo do novo programa lunar Artemis.

Apenas os Estados Unidos tiveram astronautas na superfície da Lua, entre 1969 e 1972, no âmbito do programa Apollo.