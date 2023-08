Da pitanga ao gaiado, a Madeira serve-se à mesa num hotel cheio de histórias

O restaurante Tipografia, do Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal, iniciou com André Cruz, do estrelado Feitoria, uma série de jantares em torno dos produtos madeirenses.

O cherne de 15 quilos pousado numa das bancadas do Mercado dos Lavradores, no Funchal, encantou André Cruz e fê-lo tomar imediatamente a decisão: seria esse o peixe que iria trabalhar no jantar da noite seguinte, no dia 29 de Julho, no restaurante Tipografia do Castanheiro Boutique Hotel.