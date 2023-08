Festival Paredes de Coura regressa entre 14 e 17 de Agosto de 2024

Organização diz que passaram cerca de 80 mil pessoas pelo recinto nesta 30.ª edição, quando ainda há bilhetes à venda para a última noite com Wilco, Lorde, Explosions in the Sky e Sleaford Mods.

O festival Vodafone Paredes de Coura regressa em 2024 com datas já marcadas para 14, 15, 16 e 17 de Agosto, anunciou a organização este sábado à tarde em conferência de imprensa. Este sábado encerra-se a 30.ª edição do festival minhoto, que deixou a impressão de alguma quebra na afluência de público, e a promotora Ritmos quantificou que ao longo dos quatro dias de festival passaram pelo recinto 80 mil pessoas.

Os números, adiantados também na conferência de imprensa, foram complementados com o esclarecimento de que ainda há bilhetes à venda para a noite deste sábado, que conta com actuações de bandas de culto como os Wilco ou Explosions in the Sky, bem como com os Sleaford Mods e a neo-zelandesa Lorde.

Em 2022, o festival congratulava-se com a sua "melhor edição de sempre" mas também "a mais cara de sempre", nas palavras de João Carvalho, um dos fundadores do festival, com 115 mil espectadores, no total dos seus cinco dias de actuações, para ver Pixies, Beach House, Parquet Courts, Turnstile, L’Impératrice ou Ty Segall, entre os quais um dia exclusivamente dedicado à música portuguesa.