Paredes de Coura, dia II: da entrega de Loyle Carner ao show de Fever Ray

Hip-hop jazzístico, synth-pop nervosa, MPB, rock psicadélico e soul desalinhada marcaram um segundo dia diverso. O festival continua com Little Simz, Black Midi e Kokoroko.

O segundo dia do 30.º Vodafone Paredes de Coura, nas margens da praia fluvial do Taboão, começou em português. Primeiro, tivemos Cátia Oliveira, ou A Garota Não (18h, palco secundário), que transporta na sua cabeça diferentes tipos de canções (o repertório de José Afonso e demais cantores de intervenção, música brasileira, música angolana…) e que tem no seu disco mais recente, 2 de Abril, uma sentida homenagem ao homónimo bairro setubalense onde cresceu. Como só tinha 40 a 45 minutos para actuar, não houve grande tempo para, conforme gosta de fazer, falar entre temas e contar as histórias pessoais por detrás de cada um deles (facto pelo qual pediu desculpa).