Não ouvis o mandamento de Jessie Ware? Libertai-vos, disse ela em Paredes de Coura

Jessie Ware é uma agitadora, uma fera. Nos seus últimos dois discos, tem-nos brindado com alguma da melhor pop dos últimos anos. E no concerto que protagonizou no dia inaugural do 30.º Vodafone Paredes de Coura, na madrugada de quarta para quinta-feira (o0h30, palco principal), passeou talento. Merecia um público mais ligado à corrente — a meio da actuação, a cantora e compositora britânica até sacou de um ás do mainstream global, Believe, de Cher, quem sabe para despertar algumas pessoas.

