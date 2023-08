Com a moamba, André Cruz viaja até Angola, onde o pai nasceu

Não é preciso depenar a galinha, mas é importante ter os ingredientes certos e a mão treinada. Esta é uma das receitas da infância do chef do Feitoria.

Ao ouvir André Cruz descrever a sua tradição de fazer moamba, temos vontade de começar esta receita assim: crie uma galinha ao ar livre, vá buscá-la ao seu galinheiro, mate-a e retire-lhe as penas, mas sem a escaldar. Na casa da família do chef do Feitoria, o restaurante lisboeta do hotel Altis Belém com uma estrela Michelin, é assim que se faz. Mas talvez resulte na mesma, e sempre facilita, se comprarmos a galinha já morta e depenada — contudo, se puder ser caseira, é muito melhor.