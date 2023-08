Afinal, o melhor presunto do mundo é de Trás-os-Montes

Aproveito para rectificar o que escrevi: “Jabugo tem fama de produzir o melhor presunto do mundo, mas, com sorte, é possível comer ainda melhor em Trás-os-Montes e por muito menos dinheiro.”

Marcelo Rebelo de Sousa garante que somos os melhores do mundo em tudo, até no jogo da malha, e o povo não o contraria. Miguel Esteves Cardoso defende que o vinho devia custar dois euros o litro e ser bebido, no Verão, com umas pedrinhas de gelo, para matar mesmo a sede, e há quem o aplauda (imagino o MEC a rir-se das suas próprias provocações!). Eu ousei dizer que Jabugo, aldeia vizinha de Aracena, na Andaluzia, é a terra do melhor presunto do mundo e tive logo um grande amigo a atirar-se a mim como a Santa Inquisição sobre Galileu Galilei, acusando-me de uma grande blasfémia.